‘Mainstream media’ tilt FvD weer in het zadel

Ruim een jaar geleden kreeg ik een reeks appjes van Thierry Baudet. Hij wilde graag met mij en Peter Kee, politiek redacteur bij de talkshows van BNNVARA, bespreken hoe hij weer vaste voet aan de grond kon krijgen bij de ‘mainstream media’. De FvD-leider bleek daartoe een rondje langs Haagse journalisten te maken.