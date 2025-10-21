Analyse
‘Mainstream media’ tilt FvD weer in het zadel
DINSDAG 21 OKTOBER

Om weer toegang te krijgen tot de mainstream media schoof Thierry Baudet Lidewij de Vos naar voren als lijsttrekker. En het werkt ook nog. Opeens zit FVD weer in de lift.

Author
AuteurThijs Broer
Fotografie Gene Medi / ANP
3 min

Ruim een jaar geleden kreeg ik een reeks appjes van Thierry Baudet. Hij wilde graag met mij en Peter Kee, politiek redacteur bij de talkshows van BNNVARA, bespreken hoe hij weer vaste voet aan de grond kon krijgen bij de ‘mainstream media’. De FvD-leider bleek daartoe een rondje langs Haagse journalisten te maken.

