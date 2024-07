Hai lieve spionnen, leuk dat jullie weer meelezen! Al heb ik helaas vooral slecht nieuws in de aanbieding voor de juiceliefhebbers onder ons, want roddelkoningin Yvonne Coldeweijer heeft de sapshop gesloten. De stroom droogt op, meldde Coldeweijer via haar roddelkanaal aan betalende leden; de sappigste sappigheid is eruit. Of, in haar eigen woorden: ‘Er is alleen nog maar komkommerjuice over.’

Daarmee maakt Coldeweijer een vrij abrupt eind aan haar lucratieve periode van professionele praatjesmakerij. De voormalige tv- en musicalpersoonlijkheid, bekend van onder meer de kinderzender Telekids en de musical Wicked, begon in 2015 te vloggen over mode en beauty onder de accountnaam ‘Life of Yvonne’. Zowel haar YouTube-kanaal als haar Instagram-account kwam vanaf 2020 steeds meer in het teken te staan van roddels en vermeende schandalen uit de Nederlandse showbizzwereld. Informatie verkreeg ze vanuit ‘heel betrouwbare’ (anonieme) bronnen, of ‘spionnen’, die gretig ieder gerucht aan hun Queen Bee doorspeelden. Het doel: alles wat fake was exposen. En zo veel mogelijk mensen aan de juice krijgen, natuurlijk – al dat gevlog moet uiteindelijk wel wat opleveren, of het nu geld is of aandacht.

En aandacht kreeg ze. Coldeweijer zag haar media-invloed (en daarmee haar volgersaantal) groeien toen ze geruchten naar buiten bracht over onder meer de mishandeling van Jaimie Vaes door rapper Lil’ Kleine, de familieruzies binnen de familie Hazes en de drie baby’s die zanger Douwe Bob binnen een halfjaar kreeg bij drie verschillende vrouwen.

Bobs babyboom vond ze ‘het meest fantastische, legendarische moment’ uit haar juicecarrière, zei Coldeweijer onlangs in haar podcast The Juice Show, die ze sinds 2022 maakt met voormalig Nieuwe Revu-hoofdredacteur Mark Koster. De onthulling was breed opgepakt door de media, tot memes van Bol.com aan toe. ‘Daar heb ik gewoon met tranen in m’n ogen van trots naar gekeken,’ zei Coldeweijer, ‘wat dat teweegbracht. Ik snap dat mensen mij hebben geïnterpreteerd als machtigste mediavrouw van Nederland, als je ziet dat ik met de ongein die ik daar trapte dit zo teweeg heb gebracht.’

Het was een van haar favoriete shtiks om mensen weg te zetten als vreemdganger, of als minnares van een beruchte vreemdganger (want blijkbaar is dat even cancelbaar).

Het is een kenmerkende uitspraak voor Coldeweijer, die goed blootlegt welke tegenstrijdigheden ze in zich draagt: ze is in staat om zich gelijktijdig volledig serieus en volstrekt niet serieus te nemen. Ze omarmt de haar toegedichte macht volledig, en erkent op hetzelfde moment dat haar gepor in de privélevens van anderen volslagen ongein is. Alles wat ze zegt is waar, maar moet ook met een korreltje zout worden genomen. En fake zijn is een zonde, maar van roddelen je werk maken is gewoon hartstikke leuk.

Of, nou ja – het wás hartstikke leuk. In april dit jaar, toen Coldeweijers Instagram-account piekte met 840 duizend volgers, besloot ze haar sapjes achter een betaalmuur te zetten. Voor negen euro per maand konden geïnteresseerden zich abonneren. Uiteindelijk bleken zo’n vierduizend mensen bereid dat te doen. Het aantal volgers op haar gewone account slonk intussen naar 658 duizend en loopt nog altijd terug. En toen was er dus ineens de slotnoot van afgelopen weekend: Coldeweijer is uitgejuicet. Haar podcast was tegen die tijd al een paar weken een andere weg ingeslagen. De naam veranderde in Coldeweijer INC., en stelt voortaan de ins en outs van haar loopbaan centraal.

In de allerlaatste aflevering van The Juice Show vroeg Koster Coldeweijer of zij zich, als iemand die zo veel tijd had besteed aan het onthullen van affaires, beschouwde als moralist. ‘Als je de moraal hebt: gij zal niet liegen… dan wel,’ zei Coldeweijer. ‘Als jullie het allemaal oké vinden om te liegen – wauw. Go your fucking gang.’

Zo weten beroepsroddelaars hun gedrag te verdedigen als rechtvaardig, als moreel verdedigbaar: ga je niet in de fout, dan vallen wij je ook niet lastig. Coldeweijer weet het zelfs te verhullen in een laagje feminisme – die voelde zich naar eigen zeggen door #MeToo geïnspireerd om misstanden aan het licht te brengen.

Maar voor iemand die niet van valse informatie houdt is het wel zo handig om wederhoor te plegen voordat je besluit dat het tijd is om (in haar eigen woorden) iemands ass te cancelen. En de aanleidingen die Coldeweijer vond om die canceldrift bevredigen waren twijfelachtig. Zo was het een van haar favoriete shtiks om mensen weg te zetten als vreemdganger, of als minnares van een beruchte vreemdganger (want blijkbaar is dat even cancelbaar).

Dat laatste overkwam de Volkskrant-journalist Angela Wals. In 2023 werd zij uit het niets door juicekanalen aangewezen als de minnares van de in opspraak geraakte NOS Sport-journalist Tom Egbers, en daarmee als ‘foute vrouw’. Coldeweijer bracht het nepnieuwtje als eerste naar buiten en hield de valse geruchten – met hulp van andere roddelkanalen én reguliere media – hardnekkig in leven, terwijl Wals’ wereld compleet op z’n kop kwam te staan en ze de ene na de andere hatelijke, seksistische reactie binnenkreeg. ‘Pas toen Coldeweijer voor de derde keer over me heen reed, begreep ik het,’ schreef Wals afgelopen juni in een stuk dat las als een nachtmerrie: ‘feiten doen er niet toe, zolang het verhaal maar resoneert, want dat levert geld op.’

Coldeweijer is uitgejuicet, zegt ze. Het valt te hopen dat ze zich aan haar eigen geboden houdt, en die komkommer niet alsnog door de blender gooit.