Het IDFA barst bijna los en dat betekent dat Amsterdam weer even de wereldwijde hoofdstad van de documentaire is. Hoofdprogrammeur Joost Daamen heeft natuurlijk alle inzendingen bekeken. ‘Sorry’, zegt hij, ‘ik ben een beetje gaar.’ Toch is hij nog scherp genoeg om een opvallende rode draad in de films van dit jaar te signaleren: existentiële angst, en het desoriënterende gevoel dat we met z’n allen in een dystopische film leven.
Voorbeschouwing
IDFA 2025: Angstig dicht bij een psychose
Niet het systeem of collectief, maar het individu – met zijn psychoses, stemmen en wanen – staat centraal in drie films van Nederlandse makers op het IDFA 2025.