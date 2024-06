Het gaat steeds maar weer over koffiezaakjes, bij elk interview met Kyle Chayka, elke podcast waarin hij aan bod komt, de voorpublicatie in The Guardian van zijn boek Filterworld. How Algorithms Flattened Culture. Maar hij zag ze ook zoveel, die zaakjes – het fascineerde hem. Of hij nu in Reykjavík, Kyoto of Mexico City was, overal kon hij lichtgebrande koffie drinken aan een industriële houten tafel, onder grote gloeilampen zonder lampenkap, met avocadotoast en flat whites op het menu.

Chayka (35), journalist voor het prestigieuze Amerikaanse tijdschrift The New Yorker, verdiept zich al jaren in de impact die het internet en sociale media hebben op onze cultuur. Eerder schreef hij The Longing for Less, een boek over minimalisme – de overheersende esthetiek van de online wereld. In deze koffiezaakjes zag hij de fysieke manifestatie van wat hij ‘Filterworld’ noemt: een wereld die gevormd is door de algoritmen die ons helpen om de overstelpende hoeveelheid informatie...