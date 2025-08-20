Laat je wekelijks bijpraten over de stand van onze politiek door auteur en publicist Hendrik Noten en hoofdredacteur Sander Heijne. Betalende leden van Vrij Nederland luisteren Radio Vrij Nederland voortaan reclamevrij in onze app!
Podcast
Overleeft Yeşilgöz haar eigen populisme?
Terwijl de VVD een vrije val in de peilingen doormaakt en Kamerleden massaal overstappen, neemt Radio Vrij Nederland de verkiezingsprogramma’s van VVD en BBB onder de loep. De conclusie: het antidemocratische populisme is mainstream geworden.