Zo ga je om met een chatbot in de familie

Het is moeilijk om een gebied van het leven aan te wijzen dat niet door de digitale revolutie is veranderd. Hoe we leren en werken, onze liefdes en vriendschappen – alles is anders dan vóór de smartphone. Toch valt deze revolutie, op de keper beschouwd, te relativeren. Het was uiteindelijk weinig meer dan een radicale verbetering van de communicatie tussen mensen, en daarmee een zeer menselijke aangelegenheid.