Het is moeilijk om een gebied van het leven aan te wijzen dat niet door de digitale revolutie is veranderd. Hoe we leren en werken, onze liefdes en vriendschappen – alles is anders dan vóór de smartphone. Toch valt deze revolutie, op de keper beschouwd, te relativeren. Het was uiteindelijk weinig meer dan een radicale verbetering van de communicatie tussen mensen, en daarmee een zeer menselijke aangelegenheid.
Digital families
Zo ga je om met een chatbot in de familie
Wat is de toekomst van ons sociale bestaan op het internet? Met de opkomst van door AI-gedreven chatbots die zich presenteren als familielid, vriend of lover, is het niet ondenkbaar dat we binnenkort gemeenschappen met hen gaan vormen. Samuel Peperkamp nam de proef op de som.