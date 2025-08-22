Florance Bruinink (23) werkt bij de marechaussee als wachtmeester en opsporingsambtenaar. Op Schiphol controleert ze wie van en naar het Schengengebied reist. Dagelijks vergelijkt ze pasfoto’s op identiteitsbewijzen met de gezichten die aan haar balie verschijnen.
Analyse
Is het gedaan met de pasfoto?
De ouderwetse pasfoto op identiteitskaarten en paspoorten blijkt steeds fraudegevoeliger in tijden van AI. Vorig jaar werden in Nederland 3516 vervalste identiteitsbewijzen onderschept. Is de pasfoto passé? En wat moet er voor in de plaats komen?
