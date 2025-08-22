Analyse
Is het gedaan met de pasfoto?
VRIJDAG 22 AUGUSTUS

De ouderwetse pasfoto op identiteitskaarten en paspoorten blijkt steeds fraudegevoeliger in tijden van AI. Vorig jaar werden in Nederland 3516 vervalste identiteitsbewijzen onderschept. Is de pasfoto passé? En wat moet er voor in de plaats komen?

AuteurHannah van Buchem
8 minuten leestijd

Florance Bruinink (23) werkt bij de marechaussee als wachtmeester en opsporingsambtenaar. Op Schiphol controleert ze wie van en naar het Schengengebied reist. Dagelijks vergelijkt ze pasfoto’s op identiteitsbewijzen met de gezichten die aan haar balie verschijnen.

