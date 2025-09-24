Podcast
Zo verslaan we extreemrechts
WOENSDAG 24 SEPTEMBER

Na de rellen in Den Haag vragen wij ons af in Radio Vrij Nederland: hoe verslaan we extreemrechts?

Auteurs
Hendrik Noten, Sander Heijne
Fotografie Remko de Waal / ANP

Terwijl de ministers Heinen (VVD) en Keijzer (BBB) wel heel slechte rapportcijfers kregen en Nederland bleef weigeren om de Palestijnen zelfs maar symbolisch te steunen, trok een groep neonazi’s naar Den Haag en vragen wij ons in Radio Vrij Nederland af hoe we extreemrechts de baas blijven.

Gerelateerd
Article image
Podcast
Geert Wilders toont zijn twee gezichten
Geert Wilders is klaar voor de campagne, zien Hendrik Noten en Sander Heijne in Radio Vrij Nederland. En dat belooft weinig goeds.
Hendrik Noten, Sander Heijne
Article image
Podcast
De radicale koers van JA21
Radio Vrij Nederland neemt het verkiezingsprogramma van JA21 onder de loep en stelt vast: dit is een heel radicale partij.
Hendrik Noten, Sander Heijne
Article image
Podcast
Welke partij komt nog op voor onze burgerrechten?
Terwijl Dilan Yeşilgöz haar populistenpet verruilt voor haar ministershoed en de politieke erven van Pieter Omtzigt elkaar de tent uitvechten, onderzoekt het kabinet of we vrouwen moeten bewapenen met pepperspray en vraagt Hendrik zich na het lezen van de partijprogramma’s af wie er nog opkomt voor onze burgerrechten.
Hendrik Noten, Sander Heijne