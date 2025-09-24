Terwijl de ministers Heinen (VVD) en Keijzer (BBB) wel heel slechte rapportcijfers kregen en Nederland bleef weigeren om de Palestijnen zelfs maar symbolisch te steunen, trok een groep neonazi’s naar Den Haag en vragen wij ons in Radio Vrij Nederland af hoe we extreemrechts de baas blijven.
Zo verslaan we extreemrechts
Na de rellen in Den Haag vragen wij ons af in Radio Vrij Nederland: hoe verslaan we extreemrechts?
Welke partij komt nog op voor onze burgerrechten?
Terwijl Dilan Yeşilgöz haar populistenpet verruilt voor haar ministershoed en de politieke erven van Pieter Omtzigt elkaar de tent uitvechten, onderzoekt het kabinet of we vrouwen moeten bewapenen met pepperspray en vraagt Hendrik zich na het lezen van de partijprogramma’s af wie er nog opkomt voor onze burgerrechten.