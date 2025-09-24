Zo verslaan we extreemrechts

Terwijl de ministers Heinen (VVD) en Keijzer (BBB) wel heel slechte rapportcijfers kregen en Nederland bleef weigeren om de Palestijnen zelfs maar symbolisch te steunen, trok een groep neonazi’s naar Den Haag en vragen wij ons in Radio Vrij Nederland af hoe we extreemrechts de baas blijven.