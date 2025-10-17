Worden dit dan de grote podcastverkiezingen? 

De verkiezingscampagne draait op volle toeren, dus verschijnen politici niet alleen regelmatig in talkshows, maar ook in toenemende mate in podcasts. Henri Bontenbal, Dilan Yeşilgöz en Mirjam Bikker in Dijkhof en Segers, elke lijsttrekker links van de VVD in de Zelfspodcast, Caroline van der Plas, Laurens Dassen en Frans Timmermans in De Grote Verkiezingsshow van de Correspondent en Rob Jetten in ongeveer elke podcast die voorbijkomt.