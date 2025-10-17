Analyse
Worden dit dan de grote podcastverkiezingen? 
VRIJDAG 17 OKTOBER

Ook in Nederland verschijnen politici in aanloop naar de verkiezingen steeds vaker in podcasts. Worden de verkiezingen straks, net als in de VS, de grote podcastverkiezingen? Of zal het zo’n vaart niet lopen?

AuteurTimo Harmelink
Fotografie Joe Rogan
7 min

De verkiezingscampagne draait op volle toeren, dus verschijnen politici niet alleen regelmatig in talkshows, maar ook in toenemende mate in podcasts. Henri Bontenbal, Dilan Yeşilgöz en Mirjam Bikker in Dijkhof en Segers, elke lijsttrekker links van de VVD in de Zelfspodcast, Caroline van der Plas, Laurens Dassen en Frans Timmermans in De Grote Verkiezingsshow van de Correspondent en Rob Jetten in ongeveer elke podcast die voorbijkomt.

