Word een vakman!

Ambachtslieden zijn noodzakelijk voor een duurzame circulaire economie en als tegenwicht tegen overconsumptie. Zelf het gat in je schoen leren repareren, zelf je houten kast repareren of een neonlamp maken – het kan op het Ambacht in Beeld Festival. Dat bouwt voor de elfde editie dit weekend de oude loodsen van de NDSM in Amsterdam om tot één grote ambachtelijke werkplaats.