Wie redt de culturele broedplaatsen?

Elke maandagavond zetten de stadsnomaden van ADM-Noord in het Amsterdamse Het Groene Veld een eetcafé op. Bij de ingang staan kratten met afgedankt voedsel van online supermarkt Crisp. Qua houdbaarheidsdatum niet meer te verkopen, maar zeker nog een paar dagen goed te eten, en gratis mee te nemen voor bezoekers. Achter een balie, in een professioneel uitziende horecakeuken, werken vrijwilligers aan een driegangenmenu.

Het café stroomt vol. Er staan tafeltjes voor twee en vier personen, en een lange stamtafel waar iedereen kan aanschuiven. Het bezoek is gemêleerd: excentriek uitziende types, mensen van diverse nationaliteiten, ouders met jonge kinderen.