Reportage
Wie redt de culturele broedplaatsen?
WOENSDAG 17 SEPTEMBER

In de strijd om de schaarser wordende ruimte, verdwijnen vrijplaatsen en culturele broedplaatsen in razend tempo uit onze steden. Terwijl die plekken bij uitstek geschikt zijn voor experiment en burgerinitieven. Wie houdt de projectontwikkelaars tegen?

Auteurs
Parcival Weijnen, Hester den Boer, Onderzoekscollectief Spit
Illustraties Annemarie Gorissen
8 min

Elke maandagavond zetten de stadsnomaden van ADM-Noord in het Amsterdamse Het Groene Veld een eetcafé op. Bij de ingang staan kratten met afgedankt voedsel van online supermarkt Crisp. Qua houdbaarheidsdatum niet meer te verkopen, maar zeker nog een paar dagen goed te eten, en gratis mee te nemen voor bezoekers. Achter een balie, in een professioneel uitziende horecakeuken, werken vrijwilligers aan een driegangenmenu.
Het café stroomt vol. Er staan tafeltjes voor twee en vier personen, en een lange stamtafel waar iedereen kan aanschuiven. Het bezoek is gemêleerd: excentriek uitziende types, mensen van diverse nationaliteiten, ouders met jonge kinderen.

