Gavin Newsom, de Democratische gouverneur van Californië, heeft recentelijk de aanval geopend op de steeds militanter wordende Trump, maar dan in Trumps eigen stijl. Als een van de eersten verzet hij zich in woord en daad tegen het beleid uit Washington. Het valt bij het oranje brok ijdelheid en onzekerheid in het Witte Huis niet goed dat hij wordt gepest door iemand die, met zijn strakblauwe ogen en achterovergekamd gelhaar, op een knap soort superheld lijkt die ook nog eens langer is dan The Donald himself.
Column
‘Wie geeft er tweehonderd miljoen uit aan een balzaal om daarna het huis te verlaten?’
Hannah Prins geeft stemadvies: Kies voor politici die de strijd aan kunnen met tirannen. Kies voor politici die boos genoeg zijn om het gevecht ook aan te gaan.
