In zijn zilverkleurige auto rijdt de 30-jarige Ali, uit Oezbekistan, door Warschau, de Poolse hoofdstad. Het is avond en uit de speakers klinkt harde elektronische muziek. ‘De beste chauffeurs zijn Oezbeken, die rijden alle taxi’s hier’, zegt hij. Links en rechts schieten appartementenblokken voorbij. Bij het stoplicht trekt een Porsche luidruchtig op en ook Ali trapt hard het gaspedaal in. Zijn auto stuift vooruit en hij slalomt tussen de auto’s door. Op de bijrijdersstoel zit Elshad (22) uit Azerbeidzjan. Hij giert het uit. ‘Ali heeft niet eens een rijbewijs. Maar hij laat zich niet pakken door de politie!’
Reportage
Werken in West-Europa, Eindpunt Uitbuiting
Steeds meer Centraal-Aziatische arbeidsmigranten komen via Oost-Europese sluiproutes naar Nederland. Vaak raken ze verstrikt in complexe regelgeving en worden ze uitgebuit. Strengere nationale wetten lossen de problemen van migranten niet op. ‘Ik zit vast in een schemergebied, zonder enig perspectief.’
Gerelateerd
Opinie
‘Zo werkt het nu eenmaal’, het zinnetje dat Nederland lamslaat
Naar aanleiding van de verkiezingen schreef Volt-lijsttrekker Laurens Dassen een opinie. Hierin trekt hij van leer tegen de zo-werkt-het-nu-eenmaal-crisis die Nederland in haar greep houdt. ‘Onder het mom van ‘de kiezer serieus nemen’ wordt de ingewikkelde waarheid keer op keer platgeslagen.’
Column
Een ander systeem onrealistisch? Het is juist absurd om zo door te gaan
Come on! Luchtfietserij! Columnist Hans Stegeman stuit op veel weerstand als hij zijn ideeën voor een ander systeem presenteert. Terwijl het juist absurd is om te denken dat we op de oude weg door kunnen gaan, schrijft hij. ‘Het systeem faalt aan alle kanten.’