Werken in West-Europa, Eindpunt Uitbuiting

In zijn zilverkleurige auto rijdt de 30-jarige Ali, uit Oezbekistan, door Warschau, de Poolse hoofdstad. Het is avond en uit de speakers klinkt harde elektronische muziek. ‘De beste chauffeurs zijn Oezbeken, die rijden alle taxi’s hier’, zegt hij. Links en rechts schieten appartementenblokken voorbij. Bij het stoplicht trekt een Porsche luidruchtig op en ook Ali trapt hard het gaspedaal in. Zijn auto stuift vooruit en hij slalomt tussen de auto’s door. Op de bijrijdersstoel zit Elshad (22) uit Azerbeidzjan. Hij giert het uit. ‘Ali heeft niet eens een rijbewijs. Maar hij laat zich niet pakken door de politie!’