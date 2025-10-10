Welke gehaktbal heeft dit advies geschreven?

Terwijl de slottune al klonk en talkshowpresentator Tim de Wit amechtig bleef sputteren dat ze echt moest afronden, legde Sylvana Simons nog even rustig en eloquent uit waarom populistische politici zoals Geert Wilders de publieke omroep weg willen hebben en de cultuur uitroeien: dan krijgen ze een ongeïnformeerd publiek dat ze kunnen wijsmaken dat asielzoekers het allergrootste probleem zijn. Fleur Agema, die van de publieke omroep af wil omdat de mensen die zij op straat tegenkomt zich niet herkennen in Het Journaal en andere programma’s van de NPO, vond het onzin en zei dat Simons Wilders diaboliseerde, weer eens wat anders dan demoniseren.

