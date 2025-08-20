Column
We zijn in plastic aan het veranderen

Tien dagen is er onderhandeld tijdens de plastictop in Genève. En wat zijn we opgeschoten? Niets, schrijft Hans Stegeman. ‘Het pijnlijkste is dat we dit laten gebeuren.’

 

WOENSDAG 20 AUGUSTUS
Hans Stegeman
Tien dagen is er onderhandeld tijdens de plastictop in Genève, drie jaar sinds de start van de besprekingen. En wat blijft er over? Een verdragstekst vol diplomatieke ‘brackets’, haakjes die markeren waar landen het níet over eens zijn. Je komt het bijna 1.500 keer tegen in de tekst: hier durven we geen besluit te nemen. Uiteindelijk bleef er een tekst over waarin de kern – het beperken van plasticproductie – simpelweg is weggesmolten.

