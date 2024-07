De bever was bijna verdwenen uit Europa. Zijn pels was populair en hij was kennelijk best te eten. Maar hij werd ook gemist. Met bevergeknaag aan bomen om dammen mee te bouwen verlegde hij waterstromen waardoor natuurgebieden diverser bleven, water werd vastgehouden en ecosystemen werden onderhouden. Na 150 jaar afwezigheid, werden bevers in 1988 opnieuw geïntroduceerd in Nederland.

Terwijl bevers nu weer lekker doen wat bevers doen, heeft de samenleving er profijt van. Tenminste, zolang de populatie niet te groot wordt. En dat is nu in Nederland al het geval. Met hun geknaag en gegraaf ondergraven ze sporen en wegen en verzwakken waterweringen. Zo moest gaas en hekwerk bij een woonzorgcentrum in Boxmeer voorkomen dat een brug het zou begeven. Een fietser zakte daar eerder door een wandelpad waar een beverburcht onder lag.