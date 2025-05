Wat de Amsterdamse vale gier zegt over onze wereld

In de Amsterdamse dierentuin Artis leeft sinds 2018 een mannelijk stel vale gieren heel gelukkig samen. Onlangs hebben ze een ei, van een ander stel dat er niet zo consciëntieus mee omging, samen uitgebroed. Het jonge giertje wordt nu in perfecte harmonie door zijn twee vaders opgevoed. De vale gier is een monogaam dier dat alles graag met zijn tweeën doet: broeden en voedsel halen, samen het nest schoonhouden en opvoeden.