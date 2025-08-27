‘Het is niet mijn f*cking baan om vrede te stichten in het Midden-Oosten.’ Die verzuchting van een pensioenbelegger is het motto van onze morele uitbestedingseconomie. Verantwoordelijkheid voor de gevolgen van financiële keuzes wordt nog altijd weggewoven. Geen Veldkampje dus: ergens, desnoods veel laat en veel te weinig, verantwoordelijkheid nemen. In de financiële wereld worden consequenties liever weggewuifd, weggestopt of gebagatelliseerd. Maar geld is niet neutraal.
Column
Wapens naar Gaza? Kijk uit dat je niet meebetaalt
We leven in een morele uitbestedingseconomie, schrijft Hans Stegeman. Verantwoordelijkheid voor de gevolgen van financiële keuzes (zoals het investeren in wapens) wordt nog altijd weggewoven. Geen Veldkampje dus: ergens, desnoods veel laat en veel te weinig, verantwoordelijkheid nemen.
