Wapens naar Gaza? Kijk uit dat je niet meebetaalt

‘Het is niet mijn f*cking baan om vrede te stichten in het Midden-Oosten.’ Die verzuchting van een pensioenbelegger is het motto van onze morele uitbestedingseconomie. Verantwoordelijkheid voor de gevolgen van financiële keuzes wordt nog altijd weggewoven. Geen Veldkampje dus: ergens, desnoods veel laat en veel te weinig, verantwoordelijkheid nemen. In de financiële wereld worden consequenties liever weggewuifd, weggestopt of gebagatelliseerd. Maar geld is niet neutraal.