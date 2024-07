De titel Weg van de natuur van Kees Vuyk is op meerdere manieren uit te leggen. Wég van de natuur is men wanneer er sprake is van idolatrie, van overmatige bewondering, er voor in katzwijm valt en niet zonder kan. Het kan ook betekenen dat men zich heeft teruggetrokken uit de natuur, de natuur aan zichzelf heeft over gelaten of genegeerd. Of de natuur niet als natuur, maar alleen als grondstof ziet.

Het is wel duidelijk dat Vuyk wil dat de tweede betekenis wordt aangehouden, aangezien zijn ondertitel ‘De grote ontworteling’ is, dat wil zeggen: we hebben ons als mensheid vanaf de negentiende eeuw uit de klei van de natuur getrokken, ontworteld, en staan nu een beetje onvast in de harde wind van de herfst te bibberen en heen en weer te zwiepen, vaak denkend dat we zo geveld kunnen worden.

Over de eerste betekenis van idolatrie is Vuyk niet zo duidelijk. De natuur laat hem duidelijk niet onverschillig, maar de ontworteling is toch iets waar hij niet veel tegen kan doen. Tegen de...