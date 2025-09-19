Essay
Wakker worden in een Alt-democratie
VRIJDAG 19 SEPTEMBER

We leven steeds meer in een uitgeholde, alternatieve versie van de democratie: de Alt-democratie waarin de belangen van burgers niet worden gediend en wezenlijke problemen – van klimaatverandering en genocide tot huisvesting en goede zorg – genegeerd worden door populistische leiders. Onze liberale democratie is een filmset, een decor geworden, schrijft Roxane van Iperen. Met de burger in de rol van Truman.

Author
AuteurRoxane van Iperen
Illustratie Yolo Heiligers
16 min

Het is een van de beelden die in mijn cinematografische geheugen staan gegrift: het moment waarop uit een strakblauwe hemel een studiolamp valt en op straat uiteenspat, naast de voeten van hoofdpersoon Truman Burbank – fenomenaal gespeeld door Jim Carrey. Het is het kantelpunt in The Truman Show, een film uit 1998 over een man die, zonder dat hij het zelf weet, vanaf zijn geboorte in een geconstrueerde werkelijkheid leeft: een gigantische filmset in California waar elke seconde van zijn leven wordt geregistreerd voor een reality show.

