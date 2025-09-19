Wakker worden in een Alt-democratie

Het is een van de beelden die in mijn cinematografische geheugen staan gegrift: het moment waarop uit een strakblauwe hemel een studiolamp valt en op straat uiteenspat, naast de voeten van hoofdpersoon Truman Burbank – fenomenaal gespeeld door Jim Carrey. Het is het kantelpunt in The Truman Show, een film uit 1998 over een man die, zonder dat hij het zelf weet, vanaf zijn geboorte in een geconstrueerde werkelijkheid leeft: een gigantische filmset in California waar elke seconde van zijn leven wordt geregistreerd voor een reality show.