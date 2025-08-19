Het campagnecircus was pas net ingepakt, of het kan alweer worden opgebouwd: de verkiezingen komen eraan. Stemwijzer invullen, verkiezingsprogramma’s vergelijken, bolletje rood krassen: in oktober vervullen we onze burgerplicht weer braaf.
Column
Ook vrouwen kunnen ronduit kut zijn als volksvertegenwoordiger
Voor werkelijke vooruitgang is meer nodig dan een vrouw als partijleider of premier, schrijft Hannah Prins. Vooruitgang zit uiteindelijk voor het grootste gedeelte in wat er verandert, niet in wie er aan de macht is.
Gerelateerd
Digital families
Zo ga je om met een chatbot in de familie
Wat is de toekomst van ons sociale bestaan op het internet? Met de opkomst van door AI-gedreven chatbots die zich presenteren als familielid, vriend of lover, is het niet ondenkbaar dat we binnenkort gemeenschappen met hen gaan vormen. Samuel Peperkamp nam de proef op de som.