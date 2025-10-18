Motiemanie in de Kamer: de top 10 veel-indieners

Vrij Nederland lanceert de MotieMonitor, een zoekmachine die inzicht biedt in de duizenden moties die sinds 2009 door de Tweede Kamer zijn ingediend. Filter op politici, partijen en thema’s en krijg een helder overzicht van aangenomen of verworpen moties in de Tweede Kamer. Hierdoor krijg je inzicht in de impact van je stem en de invloed van volksvertegenwoordigers op het beleid. Met de MotieMonitor kun je precies nagaan welke Kamerleden moties indienen, waar die over gaan en welke daarvan inhoudelijk zijn of juist een populistische inslag hebben.