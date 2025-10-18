Nieuws
Motiemanie in de Kamer: de top 10 veel-indieners

Kleine partijen en oppositiepartijen zijn veelindieners van moties, zo blijkt uit de statistieken van de MotieMonitor van Vrij Nederland. Vrij Nederland bracht de top-10 veel-indieners in kaart.

ZATERDAG 18 OKTOBER
Author
AuteurChard van den Berg
Fotografie Victor Meijer
4 min

Vrij Nederland lanceert de MotieMonitor, een zoekmachine die inzicht biedt in de duizenden moties die sinds 2009 door de Tweede Kamer zijn ingediend. Filter op politici, partijen en thema’s en krijg een helder overzicht van aangenomen of verworpen moties in de Tweede Kamer. Hierdoor krijg je inzicht in de impact van je stem en de invloed van volksvertegenwoordigers op het beleid. Met de MotieMonitor kun je precies nagaan welke Kamerleden moties indienen, waar die over gaan en welke daarvan inhoudelijk zijn of juist een populistische inslag hebben.

Meer overMacht
Gerelateerd
Article image
Column
Waarom is Lidewij de Vos op tv?
Waarom krijgt FvD-lijsttrekker Lidewij de Vos van de mainstream media een podium om haar racistische ideeën te spuien, vraagt columnist Chard van den Berg zich af.
Chard van den Berg
Article image
Analyse
Worden dit dan de grote podcastverkiezingen? 
Ook in Nederland verschijnen politici in aanloop naar de verkiezingen steeds vaker in podcasts. Worden de verkiezingen straks, net als in de VS, de grote podcastverkiezingen? Of zal het zo’n vaart niet lopen?
Timo Harmelink
Article image
Opinie
Een vrijheidskompas dat ons behoedt voor angst en boosheid
Als er iets op het spel staat, dan is het wel onze vrijheid. Groot en klein. Aan de buitengrenzen én binnen de samenleving. Lijsttrekker van de ChristenUnie Mirjam Bikker pleit voor een christelijk-sociaal vrijheidskompas.
Mirjam Bikker