Vrede sluit je met je vijanden

De Israëliër Avraham ‘Abie’ Nathan (1927-2008) wist dat je de wetten van een land soms moet breken, wanneer deze een rechtvaardige vrede in de weg staan. Nathan had tijdens de Tweede wereldoorlog gediend als piloot bij de Britse luchtmacht, maar ontpopte zich in de jaren zestig tot een prominent vredesactivist.