Vluchten vanuit Calais naar Kaap de Laatse Hoop

In de lobby van Hotel Metropol in Calais hangen twee klokken. Daarop is te zien dat het in Londen een uur vroeger is dan in Parijs. Door de versleten, rode vloerbedekking, de uitnodigende, oude Chesterfieldfauteuils en het personeel dat binnensmonds Engels spreekt, waan je je er in een pub. Dat is geen toeval. Hotel Metropol ligt pal aan het treinspoor dat Frankrijk en Engeland met elkaar verbindt, en verschaft Britten een zachte overgang naar het Europese vasteland.