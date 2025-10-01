In de lobby van Hotel Metropol in Calais hangen twee klokken. Daarop is te zien dat het in Londen een uur vroeger is dan in Parijs. Door de versleten, rode vloerbedekking, de uitnodigende, oude Chesterfieldfauteuils en het personeel dat binnensmonds Engels spreekt, waan je je er in een pub. Dat is geen toeval. Hotel Metropol ligt pal aan het treinspoor dat Frankrijk en Engeland met elkaar verbindt, en verschaft Britten een zachte overgang naar het Europese vasteland.
Reportage
Vluchten vanuit Calais naar Kaap de Laatse Hoop
Vanuit Calais rennen dagelijks honderden vluchtelingen die in Europa zijn afgewezen, de zee in om met een bootje de oversteek naar Engeland te wagen, over het Kanaal, ‘dat vele malen gevaarlijker dan de Middellandse Zee’. Een huiveringwekkend verslag van Jonah Falke.
