In de overtreffende trap van een close-up, gleed de camera langzaam over het geboetseerde lichaam van D’Angelo. We kijken naar de clip van Untitled (How Does It Feel) uit 2000, ongetwijfeld de sexual awakening van menig tiener in 2000 (ondergetekende incluis). Het lipbijten, de zweetdruppel, de stilte tussen twee uithalen… DAMN!
Cultuurtip
Vijf hoogtepunten van D’Angelo (1974–2025)
Deze week overleed de Amerikaanse R&B-zanger D’Angelo op 51-jarige leeftijd. We selecteerden de vijf beste songs van de viervoudig Grammy-winnaar, hoogtepunten uit een oeuvre dat een nieuwe generatie soulmuziek definieerde.