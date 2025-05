Nieuwsanalyse

Het Europese domino-effect

De verkiezingsuitslagen van 18 mei in Polen, Roemenië en Portugal laten zien dat het politieke midden langzaam wegzakt in Europa. Protestpartijen grijpen hun kans. En dat in een tijd dat elke nationale verkiezing ook de richting van het migratiebeleid, klimaatambities, begrotingsregels en militaire samenwerking in de andere EU-lidstaten beïnvloedt.