Verstrikt in het web van een familie

De titel Deze vreemde bewogen geschiedenis is zo oceanisch algemeen dat je er van alles bij kunt bedenken. Misschien geen oorlog, daarvoor is het woord ‘bewogen’ te zachtaardig. Bij ‘bewogen’ denk je aan zorgelijke, enigszins tragische gebeurtenissen. En aan ontwikkelingen binnen een familie die alle kanten opgaan. Ook al dacht men de regie voor grootse plannen in handen te hebben, de humeuren, onmacht, ziekte, onmin, verliefdheden of toeval werken tegen en maken er een bewogen geschiedenis van.

De roman van Messud is gebaseerd op de geschiedenis van haar familie. Die zwermde over de wereld uit, vandaar de wereldkaart aan het begin van de roman, te beginnen in Algiers, gevolgd door Beiroet, Parijs, Cambridge, Boston, Buenos Aires, Toronto, Connecticut, Syracuse, Genève en Toulon. Messud blijft dichtbij het familieverhaal en dat heeft zijn beperkingen. Je hebt je karakters dan niet voor het kiezen. Het werkelijk gebeurde dicteert het verloop van het verhaal. Messud nestelt zich diep in de dagelijkse reilen en zeilen van de familie, vooral draaiend om de Franse Algerijn Gaston Cassar. Die is eind jaren dertig marineattaché voor Frankrijk in Algiers, maar wordt, tot zijn spijt, vaak voor korte of langere tijd elders gestationeerd. Die spijt heeft een diepe reden: hij kan niet zonder zijn innig geliefde vrouw Lucienne en zijn kinderen François en Denise. Hij voelt zich in het buitenland steevast verlaten. Hoeveel hij ook van zichzelf houdt in zijn witte marine uniform, hij wil er vanaf. Hij wil ook definitief af van zijn herinneringen aan zijn Frans/Algerijnse armoedige jeugd en toetreden tot de Franse upper middle class. Daarvoor moet hij bij een commercieel bedrijf gaan werken zodat hij goed verdient. Deze statusstap betekent nog iets anders: dat hij zijn pogingen schrijver te willen worden moet opgeven. De manuscripten van zijn twee romans blijven in zijn bureauladen. Wel zal hij tegen het einde van zijn leven (hij wordt 93) een familiekroniek schrijven voor zijn kleinkinderen, van maar liefst bijna 1500 pagina’s. Dat is materiaal geweest voor Messuds roman.