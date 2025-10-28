Verstrikt in familie en zichzelf

Tot de blijvende verdiensten van Friedrich Nietzsche behoort dat hij het zo vaak goed onder woorden kon brengen. Zo noemde hij elk mens een ‘nieuweling’. Afgezien van een hulpeloze baby zie je daar meteen van alles bij voor je. Een jongen als Jeroen Brouwers op de eerste dag van het internaat waar hij jaren moet zijn. Een schuchtere achttienjarige op de dag van zijn eerste rijles. De jonge dichter die voor het eerst op bezoek mag bij zijn uitgever. Een verliefde jongen, een verliefd meisje zonder ervaring.