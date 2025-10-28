Tot de blijvende verdiensten van Friedrich Nietzsche behoort dat hij het zo vaak goed onder woorden kon brengen. Zo noemde hij elk mens een ‘nieuweling’. Afgezien van een hulpeloze baby zie je daar meteen van alles bij voor je. Een jongen als Jeroen Brouwers op de eerste dag van het internaat waar hij jaren moet zijn. Een schuchtere achttienjarige op de dag van zijn eerste rijles. De jonge dichter die voor het eerst op bezoek mag bij zijn uitgever. Een verliefde jongen, een verliefd meisje zonder ervaring.
Literaire kroniek
Verstrikt in familie en zichzelf
Betekent de zoektocht van de zoons naar hun vader dat de vaderloze samenleving zijn langste tijd heeft gehad en dat de vrijzinnige en stimulerende vader in aantocht is? Filosoof en dichter Maarten Doorman ging op zoek.