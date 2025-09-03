Verscheurd door een azc

Schrijf je in Blijf up-to-date met onze dagelijkse nieuwsbrief Aanmelden Door je aan te melden ga je akkoord met de algemene voorwaarden en privacy policy

In maart werd het Brabantse Berlicum landelijk nieuws: uit protest tegen een plan voor een azc werden hatelijke spandoeken en varkenspoten opgehangen, autobanden in brand gestoken en er werd met eieren en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Nog geen tien dagen later werd het plan afgeblazen.