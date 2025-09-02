Column

Er is niets ondemocratisch aan het uitsluiten van de PVV

Ook Telegraaf-columnist en oud-PvdA-minister Ronald Plasterk ziet het land vergaan als er een regering met GL-PvdA tot stand komt, schrijft Thijs Broer. ‘Kennelijk is het nog steeds niet tot hem doorgedrongen waar het toe leidt als politieke partijen hun principes uit het oog verliezen: politieke chaos, ondermijning van de rechtsstaat en jarenlange stilstand.’