Onder de titel ‘Stem op VVD is een stem op Timmermans’ voegde oud-PvdA-minister Ronald Plasterk zich van de week in zijn Telegraaf-column bij het aanzwellende legertje rechtse commentatoren dat het land ziet vergaan als er een regering met GL-PvdA tot stand zou komen.
Er is niets ondemocratisch aan het uitsluiten van de PVV
Ook Telegraaf-columnist en oud-PvdA-minister Ronald Plasterk ziet het land vergaan als er een regering met GL-PvdA tot stand komt, schrijft Thijs Broer. ‘Kennelijk is het nog steeds niet tot hem doorgedrongen waar het toe leidt als politieke partijen hun principes uit het oog verliezen: politieke chaos, ondermijning van de rechtsstaat en jarenlange stilstand.’
