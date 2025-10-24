De misvatting dat marktwerking alles efficiënter maakt, is nog altijd springlevend, constateert SP-lijsttrekker Jimmy Dijk. In zijn opiniestuk wijst hij de weg naar een samenleving waarin niet langer winstgevendheid het fundament is, maar waardigheid, gelijkheid en solidariteit. ‘Het socialisme is relevanter dan ooit.’
Bundel
Toekomstvisies voor Nederland
In aanloop naar de verkiezingen vroegen we prominente politici om een opiniestuk te schrijven. De opdracht: zet een toekomstvisie voor de samenleving uiteen. Lees hier de opinies van onder meer Frans Timmermans, Henri Bontenbal, Jimmy Dijk en Mirjam Bikker.