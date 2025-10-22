En ja, het was weer zover afgelopen week. Ik belandde wederom in een discussie over ‘iets’ met ons economisch systeem. Groei, basisinkomen, geldschepping, eigendom van bedrijven, ik weet het niet eens meer precies. Ik zat in ieder geval te beargumenteren dat we eens een keer wat grondiger moeten overdenken of we een en ander wel goed hebben georganiseerd. Maar de tegenwerpingen zijn altijd standaard, kort door de bocht en gespeend van enige reflectie: dat kan niet. Come on! Luchtfietserij. Je bent een ecomarxist. Kortom, eigenlijk nauwelijks de moeite waard om te luisteren, laat staan voor een serieus debat.
Een ander systeem onrealistisch? Het is juist absurd om zo door te gaan
Come on! Luchtfietserij! Columnist Hans Stegeman stuit op veel weerstand als hij zijn ideeën voor een ander systeem presenteert. Terwijl het juist absurd is om te denken dat we op de oude weg door kunnen gaan, schrijft hij. ‘Het systeem faalt aan alle kanten.’
