Strategische autonomie

Column

De illusie van cijfers op papier

Die daling van het armoedecijfers is grotendeels het gevolg van een steeds complexer samenspel van toeslagen en belastingkortingen, precies zo afgesteld dat het er in de begroting mooi uitziet, zegt Hans Stegeman. ‘Dat maakt het echter nog geen effectief sociaal beleid, hoogstens efficiënt boekhouden.’