Strategische autonomie
De minister van Financiën kondigde aan om alle privacygevoelige data van de Belastingdienst over te hevelen naar het buitenland. Een slecht idee volgens Sander Heijne.
De illusie van cijfers op papier
Die daling van het armoedecijfers is grotendeels het gevolg van een steeds complexer samenspel van toeslagen en belastingkortingen, precies zo afgesteld dat het er in de begroting mooi uitziet, zegt Hans Stegeman. ‘Dat maakt het echter nog geen effectief sociaal beleid, hoogstens efficiënt boekhouden.’
Analyse
Het WK wielrennen in Rwanda: lekker fietsen in een dictatuur
Het WK wielrennen, dat komende week begint, wordt voor het eerst verreden op het Afrikaanse continent, in en rond Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Het ‘land van de duizend heuvels’ staat garant voor een spannende koers met veel klimwerk. Goed nieuws dus, of is het een schoolvoorbeeld van sportswashing?