U twijfelt nog? Doe de stemwijzer van Marten Mantel

1. Waar voelt u zich het meest thuis?

A. In een buurt-app waarin melding wordt gemaakt van elk Snickerspapiertje dat door de straat waait (ga naar 2)

B. De kerk (ga naar 3)

C. Op een terras over rijke mensen klagen met een Aperol Spritz van € 21,95 (ga naar 4)

D. Een sfeerloze vergaderzaal (ga naar 5)

2. Wie worden het meest gediscrimineerd in dit land?

A. Boeren (ga naar 7)

B. Racisten (ga naar 6)

3. Welke opvatting past het best bij u?

A. Christelijke waarden tellen alléén in verkiezingstijd (ga naar 9)

B. Er moet een nationaal verbod komen op scheten laten op zondag (ga naar 8)

4. Welke motie zou u het eerste indienen in de Tweede Kamer?

A. Een belasting op klagen voor mensen met meer dan 1000 euro op de bank (ga naar 10)

B. Gratis EMDR-therapie voor de volledige veestapel (ga naar 11)

C. Verhuis heel Brussel naar Nederland (Flevoland heeft plek) (ga naar 12)

5. Hoe vindt u dat de overheid de burger moet zien?

A. Als haar klant die moet en zal betalen (ga naar 13)

B. Als iemand die snakt naar eindeloos geouwehoer in wollige taal (ga naar 14)

6. Waar geeft u de schuld aan als u uw knie stoot?

A. De bruine tiener die ik begin mei bij Bakker Bart zag (ga naar 15)

B. Mijn tegen covid gevaccineerde buurvrouw (ga naar 16)

7. Welke geur heeft uw voorkeur?

A. Mest (ga naar 17)

B. Mijn zondagse roomboterspits bij de koffie (ga naar 18)

8. Wat vindt u van het homohuwelijk?

A. Ik ben tegen: het huwelijk is een verbintenis die exclusief mag plaatsvinden tussen een man en zijn achternicht (ga naar 19)

9. Wat vindt u belangrijk aan ons zorgstelsel?

A. Het is essentieel dat we kwetsbare burgers helpen − met knuffels tijdens verkiezingstijd (ga naar 20)

B. De burger moet gezond blijven zodat-ie belasting kan blijven betalen (ga naar 21)

10. Bent u voor of tegen water bij de wijn doen?

A. Liever regeren dan principes vasthouden (ga naar 23)

B. Ik drink geen wijn, ik drink alleen Schuttersbier (ga naar 22)

11. Als u met vrienden praat, welke opmerking valt dan het snelst?

A. ‘Mijn lintworm identificeert zich als non-binair’ (ga naar 24)

B. ‘En dat is waarom monstera’s zo snel mogelijk stemrecht moeten krijgen’ (ga naar 25)

C. ‘De overheid luistert je gedachten af via je Etosklantenkaart’ (ga naar 26)

12. Hoe ziet u Nederland?

A. Als een dom kind dat dringend bijles nodig heeft (ga naar 27)

B. Als een kanswijk van Brussel (ga naar 26)

C. Als een ingestort huis dat gerepareerd kan worden door er rapporten tegenaan te gooien (ga naar 28)

13. Op wie vindt u dat de Nederlandse overheid zich zou moeten richten?

A. De etnische minderheid ‘blanke Nederlander’ (ga naar 31)

B. De gemarginaliseerde groep ‘bankiers en vastgoedinvesteerders’ (ga naar 32)

14. Wat is de beste aanpak bij een dringende politieke crisis?

A. Een rapport schrijven over het schrijven van een rapport (ga naar 29)

B. De Europese vlag omhangen als cape en hopen op het beste (ga naar 33)

C. Een jaar of tien overleggen met muffe broodjes en zure automatenkoffie (ga naar 30)

15. Wat doet u zodra u nieuws over een azc op televisie ziet?

A. Ik gooi een frikandel naar mijn tv en zet mijn caps lock alvast aan (ga naar 34)

B. Ik dep mijn tranen met de mouw van mijn WE Fashion-maatpak (ga naar 31)

16. Wat is uw favoriete snack?

A. Een gevuld eitje dat al een tijdje op tafel staat en donkergele randjes heeft (ga naar 34)

B. Foie gras op toast, geserveerd door een huilend kind (ga naar 35)

17. John F. Kennedy of John Lennon?

A. John Deere (ga naar 36)

18. U ziet op straat iemand heel hard van de fiets vallen. Wat doet u?

A. Ik help alleen als het een man is (ga naar 37)

B. Ik help alleen als iemand me kan zien helpen (ga naar 38)

19. Niet schrikken maar: trans mensen bestaan

A. AAAAHHHHHH!!!!! (ga naar 37)

20. Wat vraagt u voor uw verjaardag?

A. Een Ekoplaza-totebag met een biologische pastinaak erin (ga naar 39)

B. Een Bijbel met een nude van Andries Knevel erin (ga naar 40)

21. Uw favoriete drankje?

A. Amstel Radler 0.0 aangelengd met het bloed van Jezus Christus (ga naar 38)

B. Dom Pérignon van de limited edition Shell-collectie (ga naar 32)

22. Moet de pensioenleeftijd van u terug naar 65?

A. Als je toch bezig bent zet die leeftijd dan meteen op 32 (ga naar 41)

23. Is het oké dat iedereen de hele tijd maar naar Bali vliegt voor vakantie?

A. Absoluut niet (maar het telt niet als ik het doe) (ga naar 39)

24. Wat doet u tijdens een nationaal overheidsschandaal?

A. Ik ga naar een demonstratie en luister 1,5 uur hoe iemand onverstaanbare dingen door een megafoon schreeuwt (ga naar 42)

B. Ik ga naar een demonstratie tenzij ik yoga heb die dag (ga naar 39)

25. Wat doet u als u een fietser een duif hoort uitschelden?

A. Ik trommel al mijn vrienden op en blokkeer de A12 (ga naar 43)

B. Ik neem een selfie met de duif en zet er ‘solidariteit’ onder (ga naar 39)

26. Wat doet u om uw privacy te beschermen tijdens de seks?

A. Ik hou altijd drie zwarte hoodies aan (ga naar 44)

B. Wat is seks? (ga naar 33)

27. Heeft u vaak rugpijn?



A. Nee ik heb geen ruggengraat (ga naar 45)

28. Wat moet uw partij doen voor de kiezers?

A. Gratis broodjes kroket voor shagrokers (ga naar 41)

B. Kiezers? Meervoud? Zitten we weer op meer dan 1? (ga naar 46)

29. Wat is volgens u de boodschap van The Lord of the Rings?

A. Er ligt te veel macht bij de ringdrager (ga naar 46)

B. Mount Doom moet voor 2030 emissievrij zijn (ga naar 39)

30. Wanneer komt u nou écht tot rust?



A. Op de dorpskermis achter de kerk met 37 loeiende attracties en 116 gillende kinderen (ga naar 38)

B. Tijdens een deprimerend panel over ongelijkheid met TL-licht en krakkemikkige klapstoeltjes terwijl de rij voor de voedselbank buiten langs trekt (ga naar 39)

31. Goed gedaan!

Klik hier voor uw bindende advies

32. Goed gedaan!

Klik hier voor uw bindende advies

33. Goed gedaan!

Klik hier voor uw bindende advies

34. Goed gedaan!

Klik hier voor uw bindende advies

35. Goed gedaan!

Klik hier voor uw bindende advies

36. Goed gedaan!

Klik hier voor uw bindende advies

37. Goed gedaan!

Klik hier voor uw bindende advies

38. Goed gedaan!

Klik hier voor uw bindende advies

39. Goed gedaan!

Klik hier voor uw bindende advies

40. Goed gedaan!

Klik hier voor uw bindende advies

41. Goed gedaan!

Klik hier voor uw bindende advies

42. Goed gedaan!

Klik hier voor uw bindende advies

43. Goed gedaan!

Klik hier voor uw bindende advies

44. Goed gedaan!

Klik hier voor uw bindende advies

45. Goed gedaan!

Klik hier voor uw bindende advies

46. Goed gedaan!

Klik hier voor uw bindende advies