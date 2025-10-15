Stemverbod voor 65+

Marcel Olde Rikkert, hoogleraar Geriatrie aan het Radboudumc

‘Er zijn zeker ouderen die de vaardigheden missen om nog een geïnformeerde stem uit te brengen, maar leeftijd is daarvoor geen goede maatstaf. Daarnaast legt de praktijk zelf al drempels op: je moet naar het stemhokje komen en de procedure begrijpen. Als geriater zie ik dat mensen met een ernstige ziekte of dementie vaak niet stemmen, omdat ze in een sterk verkleinde wereld leven en de politieke buitenwereld hen niet meer raakt. Natuurlijk is het goed als ouderen actief betrokken blijven bij de samenleving, maar we moeten waken voor een onevenwichtige vertegenwoordiging van bevolkingsgroepen als gevolg van vergrijzing. Voor kwesties die erg toekomstgericht zijn, zoals klimaat, moeten jongeren voldoende gehoord worden. Een verlaging van de minimumleeftijd zou ervoor kunnen zorgen dat de belangen van de toekomst voor de komende generatie vertegenwoordigd zijn. De vierhonderdduizend mensen tussen de 16 en 18 zouden een mooi tegenwicht kunnen vormen tegen de driehonderdduizend mensen met dementie.’

Anneke Sipkens, directeur-bestuurder van ouderenvereniging ANBO-PCOB