Rondgang
Stemverbod voor 65+
WOENSDAG 15 OKTOBER

Nederland vergrijst in rap tempo. Bij elke verkiezing groeit daarmee het gewicht van oudere kiezers. Dit kan ten koste gaan van de belangen van jongeren, die de gevolgen van politieke keuzes juist het langst zullen dragen. Stemrecht kent al een minimumleeftijd. Wordt het ook tijd voor een maximumleeftijd?

Author
AuteurBarbara Knoote
Beeld Carola Gatto
3 min
Marcel Olde Rikkert, hoogleraar Geriatrie aan het Radboudumc

‘Er zijn zeker ouderen die de vaardigheden missen om nog een geïnformeerde stem uit te brengen, maar leeftijd is daarvoor geen goede maatstaf. Daarnaast legt de praktijk zelf al drempels op: je moet naar het stemhokje komen en de procedure begrijpen. Als geriater zie ik dat mensen met een ernstige ziekte of dementie vaak niet stemmen, omdat ze in een sterk verkleinde wereld leven en de politieke buitenwereld hen niet meer raakt. Natuurlijk is het goed als ouderen actief betrokken blijven bij de samenleving, maar we moeten waken voor een onevenwichtige vertegenwoordiging van bevolkingsgroepen als gevolg van vergrijzing. Voor kwesties die erg toekomstgericht zijn, zoals klimaat, moeten jongeren voldoende gehoord worden. Een verlaging van de minimumleeftijd zou ervoor kunnen zorgen dat de belangen van de toekomst voor de komende generatie vertegenwoordigd zijn. De vierhonderdduizend mensen tussen de 16 en 18 zouden een mooi tegenwicht kunnen vormen tegen de driehonderdduizend mensen met dementie.’

Bestel 'm hierDit verhaal komt uit ons nummer over de verkiezingen van 2025!1 oktober 2025
Anneke Sipkens, directeur-bestuurder van ouderenvereniging ANBO-PCOB

Meer overSamenleving
Gerelateerd
Article image
Column
Een kasboek is geen kompas
Aan de nieuwe doorrekening van het CPB van de verkiezingsprogramma’s schort nog steeds een hoop, schrijft Hans Stegeman. ‘Zolang we rekenen alsof het systeem stabiel is, terwijl de dijken op doorbreken staan, faalt niet het CPB – maar falen wij.’
Hans Stegeman
Article image
Essay
Nederland heeft een Derde Kamer nodig
Wij burgers moeten democratisch volwassen worden. Het wordt tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor de democratie, betoogt Eva Rovers, schrijver en oprichter van Bureau Burgerberaad. Tijd voor de Derde Kamer.
Eva Rovers
Article image
Opinie
Een vrijheidskompas dat ons behoedt voor angst en boosheid
Als er iets op het spel staat, dan is het wel onze vrijheid. Groot en klein. Aan de buitengrenzen én binnen de samenleving. Lijsttrekker van de ChristenUnie Mirjam Bikker pleit voor een christelijk-sociaal vrijheidskompas.
Mirjam Bikker