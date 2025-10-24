Telegraafjournalist Wierd Duk gooit begin dit jaar een balletje op voor de afschaffing van de democratie. Hij schrijft op X: ‘Als de meerderheid van een bevolking een autoritair systeem verkiest boven een democratie, moeten we hen dan tóch de democratie opdringen?’
Essay
Stem woensdag voor de democratie
Wereldwijd en ook aan het Binnenhof rukt de antidemocratische retoriek zichtbaar en onzichtbaar op. Daarmee is de afbraak van het Huis van de Democratie in volle gang, waarschuwt Sander Heijne. De keus is niet voor links of rechts maar voor of tegen de democratie.