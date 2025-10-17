Analyse
Steeds vaker gaan we nergens heen
VRIJDAG 17 OKTOBER

De alledaagse manieren waarop we andere mensen tegen het lijf lopen – in het café, op een feestje, bij de bieb, op de sportclub – nemen af. En nee, dat is niet alleen een gevoel. Cijfers bevestigen dat we er steeds minder op uit trekken.

Author
AuteurLaura Kemp
6 min

Zodra je erover begint, komen de reflexen meteen: ‘Nog steeds die nasleep van corona’, of: ‘Schat, ik zit even aan m’n sociale tax.’ Iedereen heeft een excuus, maar de uitkomst is dezelfde: het kost Nederlanders steeds meer moeite om op te komen dagen, elkaar sociaal te ontmoeten, om mee te doen.

Meer overCultuurSamenleving
Gerelateerd
Article image
Cultuurtip
Vijf hoogtepunten van D’Angelo (1974–2025)
Deze week overleed de Amerikaanse R&B-zanger D’Angelo op 51-jarige leeftijd. We selecteerden de vijf beste songs van de viervoudig Grammy-winnaar, hoogtepunten uit een oeuvre dat een nieuwe generatie soulmuziek definieerde.  
Laura Kemp
Article image
Literaire kroniek
Het roofdier en de democratie
Nu zoveel ondemocratische regimes het wereldtoneel beheersen wordt het tijd om de democratische principes te herijken. Daar zou de onvolprezen Perikles (495-429 v. Chr) wel eens bij kunnen helpen.
Carel Peeters
Article image
Fotodocument
Een hommage aan (onze) Erwin Olaf
Ooit debuteerde hij bij Vrij Nederland waarna hij furore maakte met spraakmakende publicaties. Nu twee jaar na zijn te vroege dood wijdt het Stedelijk Museum een hommage aan Erwin Olaf.
Mischa Cohen