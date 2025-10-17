Zodra je erover begint, komen de reflexen meteen: ‘Nog steeds die nasleep van corona’, of: ‘Schat, ik zit even aan m’n sociale tax.’ Iedereen heeft een excuus, maar de uitkomst is dezelfde: het kost Nederlanders steeds meer moeite om op te komen dagen, elkaar sociaal te ontmoeten, om mee te doen.
Analyse
Steeds vaker gaan we nergens heen
De alledaagse manieren waarop we andere mensen tegen het lijf lopen – in het café, op een feestje, bij de bieb, op de sportclub – nemen af. En nee, dat is niet alleen een gevoel. Cijfers bevestigen dat we er steeds minder op uit trekken.