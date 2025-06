Steeds maar nieuwe griffels

Cultuurtip

Familieportret op afstand

Eerder fotografeerde Tengbeh Kamara mensen die anders ongezien bleven, nu keert die de lens op zichzelf. In de tentoonstelling Why you left, who you left laat de fotograaf diens vader – ‘de ideale asielzoeker’ – zien, die zijn gezin verliet en terugkeerde naar Liberia.