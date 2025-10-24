Een spiegel voor true crime

Zestien jaar geleden werd een sekswerker vermoord op de Wallen, een zaak die tot op de dag van vandaag onopgelost blijft. Dat klinkt in eerste instantie als de zoveelste misdaadpodcast: een maker die een cold case uit de krochten van het RTL Boulevard-archief trekt, zich opwerpt als held en denkt de zaak alsnog te kunnen oplossen. In 99 procent van de gevallen eindigt dat in een deceptie. Ook de podcastmaker, net als alle échte professionals, weet de zaak niet te kraken. Maar wat maakt het uit? We hebben toch met z’n allen genoten van de ellende van iemand anders? Over tien jaar mag een andere maker het gewoon weer proberen.