Een spiegel voor true crime

In De zeven levens van Betty weet Naomi Steijger de clichés van het true crime-genre te overstijgen en tegelijkertijd de luisteraar een spiegel voor te houden. Waarom luister je zo graag naar een podcast over de ellende van iemand anders?

VRIJDAG 24 OKTOBER
AuteurTimo Harmelink
Fotografie Sabine Joosten / ANP
Zestien jaar geleden werd een sekswerker vermoord op de Wallen, een zaak die tot op de dag van vandaag onopgelost blijft. Dat klinkt in eerste instantie als de zoveelste misdaadpodcast: een maker die een cold case uit de krochten van het RTL Boulevard-archief trekt, zich opwerpt als held en denkt de zaak alsnog te kunnen oplossen. In 99 procent van de gevallen eindigt dat in een deceptie. Ook de podcastmaker, net als alle échte professionals, weet de zaak niet te kraken. Maar wat maakt het uit? We hebben toch met z’n allen genoten van de ellende van iemand anders? Over tien jaar mag een andere maker het gewoon weer proberen.

