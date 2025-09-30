Mode-icoon Iris van Herpen: ‘Soms heeft het materiaal zijn eigen wil’

Iris van Herpen beweegt door haar atelier als de koningin op een schaakbord; van top tot teen in het zwart gekleed loopt ze in lange lijnen door de ruimte. Haar werkplaats in Amsterdam heeft geen naambordje (‘de mensen die mij moeten vinden, weten mij te vinden’). De openslaande deuren, met uitzicht op het water, vullen het atelier met nazomerlicht.