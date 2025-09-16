‘Sociale coalitie’ van de SP zou best kunnen werken

Nadat de geplaagde VVD-leider Dilan Yesilgöz zichzelf vakkundig in de hoek had geschilderd door na weken aarzelen eerst samenwerking met de PVV uit te sluiten en vervolgens een coalitie met GL-PvdA als horrorscenario te presenteren, zijn er weinig opties voor een nieuw kabinet met de VVD over. Zo kon het gebeuren dat Geert Wilders bij de presentatie van zijn verkiezingsprogramma begin deze maand opeens pleitte voor een minderheidskabinet, uiteraard met hemzelf als premier, waar BBB-leider Caroline van der Plas kort daarvoor ook al voorstander van was gebleken.