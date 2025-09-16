Column
‘Sociale coalitie’ van de SP zou best kunnen werken

Nu een centrumrechtse meerderheid zonder de PVV buiten zicht is, opperen Caroline van der Plas en Geert Wilders opeens een rechts minderheidskabinet. Thijs Broer ziet meer in de ‘sociale coalitie’ van Jimmy Dijk (SP).

DINSDAG 16 SEPTEMBER
Author
Thijs Broer
3 minuten leestijd

Nadat de geplaagde VVD-leider Dilan Yesilgöz zichzelf vakkundig in de hoek had geschilderd door na weken aarzelen eerst samenwerking met de PVV uit te sluiten en vervolgens een coalitie met GL-PvdA als horrorscenario te presenteren, zijn er weinig opties voor een nieuw kabinet met de VVD over. Zo kon het gebeuren dat Geert Wilders bij de presentatie van zijn verkiezingsprogramma begin deze maand opeens pleitte voor een minderheidskabinet, uiteraard met hemzelf als premier, waar BBB-leider Caroline van der Plas kort daarvoor ook al voorstander van was gebleken.

