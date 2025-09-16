Nadat de geplaagde VVD-leider Dilan Yesilgöz zichzelf vakkundig in de hoek had geschilderd door na weken aarzelen eerst samenwerking met de PVV uit te sluiten en vervolgens een coalitie met GL-PvdA als horrorscenario te presenteren, zijn er weinig opties voor een nieuw kabinet met de VVD over. Zo kon het gebeuren dat Geert Wilders bij de presentatie van zijn verkiezingsprogramma begin deze maand opeens pleitte voor een minderheidskabinet, uiteraard met hemzelf als premier, waar BBB-leider Caroline van der Plas kort daarvoor ook al voorstander van was gebleken.
Column
‘Sociale coalitie’ van de SP zou best kunnen werken
Nu een centrumrechtse meerderheid zonder de PVV buiten zicht is, opperen Caroline van der Plas en Geert Wilders opeens een rechts minderheidskabinet. Thijs Broer ziet meer in de ‘sociale coalitie’ van Jimmy Dijk (SP).
Gerelateerd
Portretten
Verenigd Koninkrijk schuift op naar rechts
In het Verenigd Koninkrijk werd onder premier Keir Starmer, van het linkse Labour, voor het eerst een geweldloze actiegroep aangemerkt als terroristische organisatie. Starmers partij schuift steeds verder naar rechts en krijgt concurrentie van het nieuwe linkse Your Party. Kan Labour nog rekenen op steun van progressieve Britten?