Podcast
Sluit de VVD vooral zichzelf uit?
MAANDAG 20 OKTOBER

Nu de VVD zowel de PVV als GroenLinks-PvdA heeft uitgesloten, vraagt Radio Vrij Nederland zich af of ze niet vooral zichzelf hebben uitgesloten.

Auteurs
Hendrik Noten, Sander Heijne
Fotografie ANP

Terwijl D66 (een beetje) flirt met JA21 en ook de VVD nu arbeidsmigratie (een beetje) problematiseert, jokt Rob Jetten volgens Frans Timmermans, vond Jimmy Dijk zich in de studio van RTL terug in een rechtse orgie en stellen wij de vraag of de VVD niet vooral bezig is om zichzelf uit te sluiten voor een nieuw kabinet.

