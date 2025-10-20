Sluit de VVD vooral zichzelf uit?

Terwijl D66 (een beetje) flirt met JA21 en ook de VVD nu arbeidsmigratie (een beetje) problematiseert, jokt Rob Jetten volgens Frans Timmermans, vond Jimmy Dijk zich in de studio van RTL terug in een rechtse orgie en stellen wij de vraag of de VVD niet vooral bezig is om zichzelf uit te sluiten voor een nieuw kabinet.