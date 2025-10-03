Seks in de bosjes mag niet meer

Het loopt tegen enen op een broeierige middag als twee mannen met elkaar verdwijnen in de bossen achter een BP-station in Zeijerveen, een buurtschap langs de A28 in Drenthe. Het laat Hans Scheffer (74) onverschillig. Hij bezoekt dit soort mannenontmoetingsplaatsen al jaren. Nadat hij uit zijn blauwe Volkswagen is gestapt, tuurt hij over de parkeerplaats. Vandaag zitten er geen bekende auto’s bij.