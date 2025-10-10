Cultuurtip
Rouwen zonder rechte hoeken
VRIJDAG 10 OKTOBER

Alleen al voor de titel zou je naar de tentoonstelling Missen als een ronde vorm gaan. Een troostrijke collectie kunstwerken met als thema rouw.

AuteurDoortje Lenders
3 min

Soms is die ronde vorm, waar de titel van deze tentoonstelling over rouw en doorleven aan refereert, inderdaad zo groot en rond dat je erin wil kruipen, zoals de aarderode aquarel die Aline Thomassen van haar moeder maakte of de geruststellende zonsondergang van Kees de Goede. Op andere momenten blijkt de ronde vorm helemaal niet rond en onverwacht zo klein als de ‘nietsige spullen’ van oma Lola die kleindochter Doina Kraal aan touwtjes aan het plafond hing.

