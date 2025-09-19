Politiek kaapt nu ook poppodia

Analyse

Het WK wielrennen in Rwanda: lekker fietsen in een dictatuur

Het WK wielrennen, dat komende week begint, wordt voor het eerst verreden op het Afrikaanse continent, in en rond Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Het ‘land van de duizend heuvels’ staat garant voor een spannende koers met veel klimwerk. Goed nieuws dus, of is het een schoolvoorbeeld van sportswashing?