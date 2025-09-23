Na de uit de hand gelopen extreemrechtse demonstratie op het Malieveld en de vernieling van het D66-partijbureau beweerde VVD-kopstuk Eelco Heinen dat het geweld helemaal niets met politiek te maken had. Het is alsof de VVD, vanouds een liberale partij en een hoeder van de rechtsstaat, in een parallel universum terecht is gekomen.
Nieuwsanalyse
Politici zijn niet onschuldig
Het is zonneklaar dat de politiek heeft bijgedragen aan een klimaat waarin de extreemrechtse daders de wind in de rug voelen, schrijft Thijs Broer. Woorden zijn niet onschuldig.
Gerelateerd
Essay
De democratie als slechte film
We leven steeds meer in een uitgeholde, alternatieve versie van de democratie: de Alt-democratie waarin de belangen van burgers niet worden gediend en wezenlijke problemen – van klimaatverandering en genocide tot huisvesting en goede zorg – genegeerd worden door populistische leiders. Onze liberale democratie is een filmset, een decor geworden, schrijft Roxane van Iperen. Met de burger in de rol van Truman.