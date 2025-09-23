Politici zijn niet onschuldig

Na de uit de hand gelopen extreemrechtse demonstratie op het Malieveld en de vernieling van het D66-partijbureau beweerde VVD-kopstuk Eelco Heinen dat het geweld helemaal niets met politiek te maken had. Het is alsof de VVD, vanouds een liberale partij en een hoeder van de rechtsstaat, in een parallel universum terecht is gekomen.