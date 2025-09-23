Nieuwsanalyse
Politici zijn niet onschuldig
DINSDAG 23 SEPTEMBER

Het is zonneklaar dat de politiek heeft bijgedragen aan een klimaat waarin de extreemrechtse daders de wind in de rug voelen, schrijft Thijs Broer. Woorden zijn niet onschuldig.

Na de uit de hand gelopen extreemrechtse demonstratie op het Malieveld en de vernieling van het D66-partijbureau beweerde VVD-kopstuk Eelco Heinen dat het geweld helemaal niets met politiek te maken had. Het is alsof de VVD, vanouds een liberale partij en een hoeder van de rechtsstaat, in een parallel universum terecht is gekomen.

