Cartoon
Op tijd formeersorteren
Gerelateerd
Met terugwerkende kracht
Het nieuwste speeltje in een eeuwenoude propagandastrijd
GroenLinks-PvdA gaat aangifte doen om lasterlijke AI-plaatjes van Frans Timmermans, die door PVV-Kamerleden gemaakt en op Facebook verspreid zijn. Het is een nieuw hoofdstuk in een lange, lange geschiedenis: het gebruik van iconen, beelden en symbolen om ideeën te verspreiden en aanhangers te winnen. We doken in de gereedschapskist van de (politieke) beeldstrijd.
Analyse
Laten we het (alsjeblieft) weer over bestaanszekerheid hebben
Het grote thema van deze verkiezingen zou niet migratie maar bestaanszekerheid moeten zijn. Geert Wilders maakte op dat terrein niets waar, maar veel mensen met lage inkomens kiezen nog steeds voor de PVV, terwijl GroenLinks-PvdA hen financieel veel meer te bieden heeft. Waarom?