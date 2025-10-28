Op tijd formeersorteren

Met terugwerkende kracht

Het nieuwste speeltje in een eeuwenoude propagandastrijd

GroenLinks-PvdA gaat aangifte doen om lasterlijke AI-plaatjes van Frans Timmermans, die door PVV-Kamerleden gemaakt en op Facebook verspreid zijn. Het is een nieuw hoofdstuk in een lange, lange geschiedenis: het gebruik van iconen, beelden en symbolen om ideeën te verspreiden en aanhangers te winnen. We doken in de gereedschapskist van de (politieke) beeldstrijd.