Op kaartmateriaal wordt de bodem vaak weergegeven als plat, statisch vlak. Gewoon de beige of groene ruimte tussen het verknoopte wegennetwerk, of de grijs gearceerde vlakken met bebouwing: huizenblokken, bedrijventerreinen. Een gebruiksoppervlak, en zo gaan we er ook mee om.
Reportage
De bodem is veel meer dan de grond onder je voeten
We zouden wel wat vaker omlaag mogen kijken, en stilstaan bij wat zich in de duizelingwekkende diepte onder ons allemaal afspeelt. De bodem is niet alleen onze voorraadkast van grondstoffen. Maar minstens zo belangrijk: ze is onze geschiedenis, ons gezamenlijk geheugen – de bodem, dat zijn wij! Zonder de grond onder onze voeten, zouden we nergens zijn.
