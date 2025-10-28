Het nieuwste speeltje in een eeuwenoude propagandastrijd

Met terugwerkende kracht
Af en toe belichten we de keerpunten in een belangrijke geschiedenis.
GroenLinks-PvdA gaat aangifte doen om lasterlijke AI-plaatjes van Frans Timmermans, die door PVV-Kamerleden gemaakt en op Facebook verspreid zijn. Het is een nieuw hoofdstuk in een lange, lange geschiedenis: het gebruik van iconen, beelden en symbolen om ideeën te verspreiden en aanhangers te winnen. We doken in de gereedschapskist van de (politieke) beeldstrijd.
Af en toe belichten we de keerpunten in een belangrijke geschiedenis.