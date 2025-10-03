De Arminiuskerk in Rotterdam was propvol, afgelopen maandagavond. Kandidaat-Kamerleden debatteerden fel over enkele fundamentele keuzes die gemaakt moeten worden voor de Nederlandse industrie: groei of krimp? Verduurzamen of vertrekken?
Een uur voor aanvang van het debat kwam – vers van de pers – naar buiten dat Tata Steel twee miljard euro aan belastinggeld gaat ontvangen om te ‘vergroenen’. Dat wil zeggen: van kolen naar gas overgaan.
Column
Nee, Nederland, je bent niet strong en independent
Nederland voert industriebeleid alsof het strong en independent is, ziet columnist Hannah Prins. Maar is dat wel verstandig?
