Nee, Nederland, je bent niet strong en independent

Reportage

De bodem is veel meer dan de grond onder je voeten

We zouden wel wat vaker omlaag mogen kijken, en stilstaan bij wat zich in de duizelingwekkende diepte onder ons allemaal afspeelt. De bodem is niet alleen onze voorraadkast van grondstoffen. Maar minstens zo belangrijk: ze is onze geschiedenis, ons gezamenlijk geheugen – de bodem, dat zijn wij! Zonder de grond onder onze voeten, zouden we nergens zijn.